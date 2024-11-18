Байден обратился к Лаврову на саммите G20 в Бразилии

NYP: Байден ультимативно поддержал Украину при Лаврове на саммите в Бразилии

Президент США Джо Байден публично поддержал Украину на саммите G20 в Бразилии, причем попутно обратившись к главе МИД России Сергею Лаврову, который сидел напротив него за тем же столом. Об этом сообщило издание New York Post .

«США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. И все присутствующие за этим столом тоже должны [оказывать эту поддержку]», — заявил американский лидер.

Байден читал текст по бумажке. Кроме того, во время своего заявления он также обвинил Россию в повышении цен на продовольствие, заявив, что причиной тому стала якобы спецоперация на Украине.

Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как Байден впервые разрешил ВСУ применять американские дальнобойные ракеты по территории России.

Издание отметило, что ВСУ будут использовать армейские тактические ракетные комплексы, чтобы остановить российское контрнаступление в Курской области.

Ранее в ООН призвали защитить мирное население на фоне сообщений об ударах западными дальнобойными ракетами вглубь России.