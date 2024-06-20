Столтенберга упрекнули в отсутствии веры в победу Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не верит, что Вооруженные силы Украины могут победить в конфликте, а страна — стать членом Североатлантического альянса. Такое мнение выразил американский профессор Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom .

«Не верю, что Столтенберг в самом деле считает, что Украина победит любым убедительным образом и сможет вступить в НАТО», — высказался он.

По его словам, высказывания Столтенберга о возможном вступлении Украины в блок после победы в конфликте с Россией являются сигналом для украинцев, что они никогда не станут членами альянса. НАТО до сих пор строит иллюзии, так как это часть информационной картины Запада.

Сам Столтенберг недавно высказался о сближении России, Ирана и Китая. По его мнению, отношения этих стран должны сплотить Запад в борьбе за демократию.