Ракета «Фламинго», способная поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров, не повлияет на ход конфликта в пользу Украины. Об этом сообщило The National Interest.

«„Фламинго“ не сможет кардинально переломить ход войны из-за укрепившегося превосходства России на земле», — отметили в публикации.

Авторы статьи уверены, что дальнобойные ракеты не помогут решить проблему нехватки личного состава в рядах Вооруженных сил Украины. Журналисты посоветовали главе киевского режима Владимиру Зеленскому как можно быстрее договориться о прекращении военного конфликта путем переговоров, пока все не потеряно.

Ранее Зеленский анонсировал массовое производство «Фламинго» к началу 2026 года. Однако заявления украинского президента позволили вычислить точное местоположение цехов, где собирали ракеты. Якобы их засняли в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны.