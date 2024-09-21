MWM: ВС России наносят массивные удары по украинским позициям в Курской области

Российские войска наносят массированные удары по позициям ВСУ в Курской области и приграничье. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine .

«Российские ВВС продолжают применять ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области», — отметили журналисты.

По мнению авторов статьи, подкрепления ВСУ могут оказаться отрезанными от Курской области.

По информации, предоставленной командиром спецназа «Ахмат», из Курской области сбежали около 60 боевиков ВСУ. Они отказались выполнять боевую задачу, «бросили все» и ушли в сторону границы, несмотря на попытки командования удержать их.