В США отметили эффективность российского подразделения БПЛА «Рубикон»

Эффективность российского подразделения беспилотных войск «Рубикон» получила высокую оценку в опубликованном отчете Пентагона для конгресса США. Об этом рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью ИС «Вести» .

В документе «Рубикон» назвали лучшим среди российских частей беспилотных систем и отметили высокий уровень подготовки личного состава.

«И там прямо сказано, что подразделение „Рубикон“ является лучшим среди частей беспилотных систем Российской Федерации, отличается высокой выучкой, мастерством. Если опыт „Рубикона“ будет тиражирован на все войска беспилотных систем, то вероятность того, что Украина в ближайшее время начнет терпеть ощутимое поражение, очень велика», — сказал он.

Кнутов считает, что результативность этого подразделения во многом связана с тактикой применения беспилотников. Бойцы используют сразу два аппарата с разными задачами.

«Первый дрон — это дрон, который дежурит в воздухе, а второй дрон-ждун. Первый дрон наносит удар по цели. Соответственно, цель оказывается поврежденной либо выведенной из строя. На подмогу едет вторая машина, и тут поднимается дрон-ждун, который выводит из строя вот тех, которые пытаются заняться эвакуацией первого транспортного средства», — рассказал эксперт.

Ранее генеральный инспектор Пентагона сообщил конгрессу США, что Украина столкнулась с сокращением числа призывников и недостаточным уровнем подготовки военнослужащих. В докладе эти факторы назвали одними из существенных преимуществ российской стороны.