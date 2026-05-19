Пентагон: дефицит мужчин, оружия и БПЛА на Украине стали преимуществом для РФ

Генеральный инспектор Пентагона сообщил конгрессу США о сокращении числа призывников на Украине и плохой подготовке боевиков ВСУ, назвав это важными преимуществами России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада», — отметил аудитор Пентагона.

Он добавил, что ВСУ также не хватает численности войск, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва. По его словам, это оказалось критически важным преимуществом для России.

В докладе генинспектора также указано, что с января по март этого года Киев столкнулся с критическим дефицитом боеприпасов и БПЛА. Представитель Пентагона оценил ситуацию в ВСУ как «деградацию возможностей».

Ранее штурмовик Константин Мастенков во время боевого дежурства в одиночку сорвал атаку ВСУ в зоне СВО.