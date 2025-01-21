В США описали наиболее вероятный исход конфликта на Украине

Foreign Affairs: Трамп постарается как можно быстрее заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп, вступив в должность, попытается как можно быстрее заключить сделку по Украине. Об этом написало издание Foreign Affairs .

По его мнению, обе стороны сохранят за собой большую часть подконтрольных территорий. При этом издание отмечает, что Россия находится в лучшем положении, чем Украина.

Ранее Трамп заявил, что к мирной сделке готов и Владимир Зеленский. Он добавил, что намерен в скором времени встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы очертить сроки завершения конфликта.

Путин накануне отметил, что для урегулирования ситуации на Украине важно устранить первопричины кризиса. При этом он подчеркнул, что приветствует желание американского коллеги возобновить контакты между странами.