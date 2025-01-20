Путин раскрыл, что надо предпринять для урегулирования украинского кризиса

Путин: для урегулирования ситуации на Украине нужно устранить причины кризиса

Чтобы урегулировать кризис на Украине, необходимо устранить его первопричины. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

Он добавил, что Россия неоднократно указывала на необходимость устранения первопричин ситуации на Украине.

«Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили», — подчеркнул глава государства.

Путин провел совещание Совета безопасности. Во время него он выразил готовность обсуждать украинский вопрос с администрацией президента США Дональда Трампа. Российский лидер поздравил республиканца с вступлением в должность и поприветствовал желание нового главы государства возобновить прямые контактов между двумя странами. Также Путин высоко оценил настрой Трампа не допустить третьей мировой войны. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с США.