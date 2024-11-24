В США объяснили, почему ATACMS не нацелят на Москву и Петербург

Украинские войска не станут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по крупным городам России. Они сосредоточатся на разрушении военных объектов, сообщил телеканалу Fox News конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц.

«Они бьют по военным складам и взлетным полям. Они не направлены на Москву или Санкт-Петербургу», — сказал он.

Уолц заявил, что решение президентской администрации Джо Байдена разрешить Украине использовать ATACMS для атак вглубь России приведет к эскалации конфликта. Однако, по его мнению, снятие ограничений необязательно вызовет удары по крупным городам.

Конгрессмен является сторонником республиканцев. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост советника по национальной безопасности. Кроме Уолца в его команду войдут экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф, сенаторы Джей Ди Вэнс и Марко Рубио.