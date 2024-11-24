Ростовскую область назвали следующей целью для атак ATACMS
WSJ: ВСУ могут нанести следующий удар ракетами ATACMS по Ростовской области
Ростовская область может стать одной из следующих целей украинских националистов для удара американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным источника, ВСУ, вероятно, атакуют четыре военных аэродрома, расположенных в российском регионе.
«Для Украины одной из крупнейших концентраций удара ракетами ATACMS может стать Ростовская область», — отметили они.
Президент Владимир Путин 21 ноября в обращении заявил, что ВСУ использовали дальнобойное оружие Запада против России. После этого глава государства сообщил о применении баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном исполнении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По его словам, это стало ответом на удары Украины британским и американским оружием по территории России.
При этом в офисе президента Украины заявили, что никакой ракеты «Орешник» на самом деле не существует.