Ростовская область может стать одной из следующих целей украинских националистов для удара американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным источника, ВСУ, вероятно, атакуют четыре военных аэродрома, расположенных в российском регионе.

«Для Украины одной из крупнейших концентраций удара ракетами ATACMS может стать Ростовская область», — отметили они.

Президент Владимир Путин 21 ноября в обращении заявил, что ВСУ использовали дальнобойное оружие Запада против России. После этого глава государства сообщил о применении баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном исполнении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По его словам, это стало ответом на удары Украины британским и американским оружием по территории России.

При этом в офисе президента Украины заявили, что никакой ракеты «Орешник» на самом деле не существует.