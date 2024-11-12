Майкл Уолтц станет новым советником по нацбезопасности в администрации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп предложил члену палаты представителей Майклу Уолтцу пост советника от национальной безопасности в его администрации. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal .

Газета назвала Уолтца ветераном «зеленых беретов», который имеет опыт военной службы в Афганистане и на Ближнем Востоке.

«Конгрессмен известен как критик НАТО», — сообщили авторы материала.

Издание отметило, что советник по нацбезопасности — должность очень влиятельная, при ее назначении не требуется утверждения сенатом. Советник координирует деятельность всех органов национальной безопасности.

Газета Daily Mail сообщила, что первым действием Трампа на посту президента будет возвращение бюста премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в овальный кабинет. Во время своего первого президентского срока он установил тесные связи с семьей Черчиллей.