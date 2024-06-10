Украина не сможет победить в конфликте даже при постоянных финансовых вливаниях со стороны западных стран. Об этом заявил бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, украинцы не смогут одержать победу по ряду причин. Для них это заведомо проигрышный конфликт.

«Просто исходя из сопоставления масштабов. Какие бы критерии мы ни рассматривали: демографию, промышленность, численность постоянной армии, государственные доходы и так далее», — сказал Хо.

Он добавил, что можно, конечно, ежегодно вливать в эту страну сотни миллиардов долларов, чтобы не позволить «этому воздушному шарику сдуться, <…> карточному домику сложиться». Вот только вряд ли многие в США верят в то, что эта затея увенчается успехом.

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер назвал «приемлемым ответом» разрешение ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.