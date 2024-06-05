«Приемлемый ответ». Госдеп США — о разрешении Украине бить по территории России

Госдеп США: разрешение ВСУ бить по территории России — приемлемый ответ

Фото: РИА «Новости»

В Госдепартаменте США заявили, что снятие запрета Вооруженным силам Украины бить по территории России американским оружием — это «приемлемый ответ» на эскалацию конфликта. Об этом сказал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Его слова привело RT.

«Мы считаем это приемлемым ответом», — заявил Миллер.

Во вторник, 4 июня, США разрешили Украине наносить точечные удары по российской территории американским оружием. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, речь идет только о регионах, которые прилегают к Харьковской области. Запрет на использование дальнобойных снарядов против целей внутри России остается в силе.

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