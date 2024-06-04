Украина получила разрешение США точечно бить по России

Власти США разрешили Украине только «ограниченное» применение американского оружия на территории России, чтобы сорвать атаки на ВСУ. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его процитировало РИА «Новости».

«Если украинцы знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие», — отметил он.

По словам Кирби, речь идет о самозащите и точечном применении оружия. Он уточнил, что говорит о районах, которые прилегают к Харьковской области. Запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России остается в силе, добавил представитель Белого дома.

Также Кирби заявил, что Соединенные Штаты готовы и дальше обсуждать с украинской стороной расширение географии ударов по территориям РФ.