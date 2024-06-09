Макгрегор: ВС РФ могут быстро взять в осаду Киев, если потребуется

Украинская столица может оказаться под ударом уже в ближайшее время, причем с нескольких направлений, или в осаде. Российские войска смогут дойти до Киева в случае необходимости, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / DeepDive.

«Я думаю, что сам Киев может оказаться если не в осаде, то подвергнуться нападению с севера, с востока и с юга очень быстро», — отметил он.

Макгрегор добавил, что президента Украины Владимира Зеленского уже предупредили, что украинская армия больше не сможет противостоять ВС РФ. ВСУ находятся на грани коллапса, солдаты дезертируют.

По его словам, больше информации все узнают, когда «Зеленский и его маленькая отважная группа друзей упакуют деньги в самолет, поезд или что-то еще и попытаются покинуть город».

Макгрегор также уверен, что украинский конфликт надо остановить как можно скорее, так как Запад больше не способен не управлять ею, ни сдержать.

Ранее полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил о достижении Россией своей цели на Украине с помощью спецоперации.