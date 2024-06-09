Полковник Бод: Россия достигла своей цели на Украине с помощью СВО

Россия смогла достичь поставленной цели во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По мнению полковника, российские войска эффективно уничтожают оружие противника. Вооруженные силы Украины остались без боеприпасов и зенитных ракет. У западных союзников также нет необходимого для ВСУ вооружения.

«Теперь Украина оказалась в стороне, потому что она проиграла. Запад понял, что на Украине все потеряно», — резюмировал Бод.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году, ведь финансовая помощь США и Запада не помогут Украине. По его словам, российская армия уничтожить все силы, которые ВСУ активизировали за последнее время.