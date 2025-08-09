В США назвали возможное условие Путина для заключения мира на Украине

Axios: Путин заключит мир с Украиной в обмен на всю территорию ЛДНР

Президент Владимир Путин может подписать мирное соглашение с Украиной, если та уступит «всю территорию Луганской и Донецкой областей». Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило издание Axios .

Его источники рассказали, что имеют сведения о переговорах спецпосланника США Стива Уиткоффа и представителей стран НАТО.

Украинское руководство выразило беспокойство в связи с предстоящей встречей Путина и американского лидера Дональда Трампа. Власти опасаются, что позицию республики не примут во внимание.

«У некоторых участников разговора сложилось впечатление», что Путин согласился отказаться от своих притязаний на всю территорию Херсонской и Запорожской областей», — отметило издание.

Ранее Трамп анонсировал переговоры с Путиным, главной темой которых станет урегулирование кризиса на Украине. Встречу планируют провести 15 августа на территории Аляски. По данным телеканала CBS News, к беседе каким-то образом могут привлечь украинского президента Владимира Зеленского.