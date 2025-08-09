В Белом доме допустили участие Зеленского в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский «каким-то образом» может получить возможность участвовать в переговорах российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CBS News .

Встреча глав государств пройдет на Аляске в августе.

«Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил CBS News, что планирование саммита в следующую пятницу пока еще неопределенное, и что все еще существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский может принять в нем какое-то участие», — отметил канал.

Трамп написал в социальной сети Truth Social, что рассчитывает провести переговоры с Путиным в США — на территории Аляски. Он назвал встречу «долгожданной» и добавил, что она состоится 15 августа.

Новость о переговорах президентов прокомментировал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его мнению, беседа двух лидеров действительно может стать важнейшим шагом для урегулирования украинского конфликта.