В США назвали условие для ввода войск на Украину | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 05:37 В США назвали условие для ввода войск на Украину Конгрессмен Джеффрис: США придется вмешаться в конфликт, чтобы Украина не пала Unsplash

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В США не исключили военного вмешательства в конфликт, чтобы избежать падения Украины. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими», — заявил конгрессмен.

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Джеффрис также раскритиковал конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин, которая ранее обвинила спикера палаты представителей Майка Джонсона в предательстве. Последний одобрил решение о выделении Киеву очередного пакета помощи.

По мнению демократа, в Республиканской партии США появилась пророссийская фракция, которая не считает Россию врагом и не желает поддерживать Украину. Кроме того, он опасается, что российский президент Владимир Путин стремится воссоздать СССР и при этом будет угрожать союзникам по НАТО.

Ранее в итальянском Минобороны исключили участие своих военных в украинском конфликте.