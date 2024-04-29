Спецоперация 29 апреля 2024, 19:34 Стало известно условие, при котором США введут войска на Украину Конгрессвумен Грин: США введут войска на Украину после уничтожения ВСУ Pxhere

Читать 360 в

Соединенные Штаты продолжат накачивать Украину деньгами, ведь мирное урегулирование конфликта не вписывается в планы американского руководства. Такое заявление сделала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.

«После того как все украинские мужчины будут убиты, они (власти США — прим. ред.) введут американские войска», — предположила Грин.

Реклама

Конгрессвумен добавила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон предал своих соратников-республиканцев, одобрив решение выделить украинской стороне очередной пакет помощи.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал безумием и ошибкой новые переговоры о поддержке Украины. Бизнесмен испугался, что из-за бесконтрольного накачивания ВСУ конфликт никогда не закончится. Американская помощь затягивает украинский кризис, а не останавливает его. Но Североатлантический альянс боится победы России, ведь за нее придется «дорого заплатить».