«Четкий запрет». Италия исключила прямое участие в конфликте на Украине | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 12:54 «Четкий запрет». Италия исключила прямое участие в конфликте на Украине Минобороны Италии исключило прямое участие страны в украинском конфликте Ministry of Defense of Ukraine

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Италия всегда исключала возможность прямого участия военных в конфликте на Украине. Такое заявление сделал министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.

Итальянские власти говорили о необходимости помогать Украине, чем и занимаются. Но в стране всегда исключали вмешательство военных в сложившуюся ситуацию.

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«Потому что в отличие от других у нас в системе есть четкий запрет на прямое военное вмешательство, помимо того, что предусмотрено законами и конституцией», — подчеркнул Крозетто.

Италия может рассмотреть вооруженное вмешательство только по международному мандату, но операция на Украине не только не попадает под этот случай, но и спровоцирует дальнейшее раскручивание конфликта, заявил министр.

Он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Крозетто не стал «судить президента дружественной страны», но отметил, что не понимает цели заявлений, которые нагнетают напряженность.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал слова Макрона о вводе войск на Украину словоблудием и игрой в бисер. Люди, оправдывающие фашизм, сядут на скамью подсудимых во время международного трибунала, предупредил он.