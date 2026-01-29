В США назвали три сценария конфликта на Украине в 2026 году

Газета WSJ назвала три варианта развития ситуации на Украине в 2026 году

В 2026 году существует три вероятных сценария развития конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По одному из раскладов, Украине придется пойти на трудную территориальную сделку, получив только слабые гарантии безопасности от США.

Другие варианты — ужесточение Западом санкций против России и продолжение боевых действий в попытке вызвать «усталость» Москвы.

«Наиболее вероятным остается вариант продолжения боевых действий на фоне затяжных переговоров», — спрогнозировали журналисты.

Если у Украины закончатся силы, ей, вероятно, придется пойти на сделку, которая станет трудноперевариваемой, но лучше любой альтернативы.

«Это может включать в себя ограничение численности украинских вооруженных сил, удовлетворение территориальных требований Москвы», — заключили авторы материала.

Ранее депутат Рады Анна Скороход предложила пересмотреть границы Донбасса ради договора с Россией.