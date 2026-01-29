В США назвали три сценария конфликта на Украине в 2026 году
Газета WSJ назвала три варианта развития ситуации на Украине в 2026 году
В 2026 году существует три вероятных сценария развития конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По одному из раскладов, Украине придется пойти на трудную территориальную сделку, получив только слабые гарантии безопасности от США.
Другие варианты — ужесточение Западом санкций против России и продолжение боевых действий в попытке вызвать «усталость» Москвы.
«Наиболее вероятным остается вариант продолжения боевых действий на фоне затяжных переговоров», — спрогнозировали журналисты.
Если у Украины закончатся силы, ей, вероятно, придется пойти на сделку, которая станет трудноперевариваемой, но лучше любой альтернативы.
«Это может включать в себя ограничение численности украинских вооруженных сил, удовлетворение территориальных требований Москвы», — заключили авторы материала.
Ранее депутат Рады Анна Скороход предложила пересмотреть границы Донбасса ради договора с Россией.