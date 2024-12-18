Россия способна полностью уничтожить Украину даже без применения ядерного оружия. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, российское руководство в украинском конфликте еще не задействовало всю имеющуюся военную мощь, хотя и могло.

«Россия способна полностью уничтожить Украину без применения ядерного оружия. Если бы Россия захотела, конфликт закончился бы за месяц», — сказал он.

Риттер добавил, что российские вооруженные силы обладают огневой мощью, «которую невозможно вообразить».

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский лидер сдержит свое предвыборное обещание и сделает все для завершения украинского конфликта в ближайшее время, причем у него для этого имеются все возможности.