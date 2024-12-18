Избранный президент США Дональд Трамп завершит украинский конфликт в ближайшее время, у него имеются все возможности для этого. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог.

«Президент Трамп, который дал это обещание во время избирательной кампании, действительно выполнит его, и это завершится. У него есть правильные возможности и способности для этого», — сказал он.

До этого Келлог раскритиковал Киев за убийство российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, отметив, что украинские власти неразумно поступили, когда расширили боевые действия на мирный город.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией относительно поездок спецпосланника Трампа Келлога в Киев, Лондон, Париж и Рим. Он добавил, что российские власти не контактировали с командой Трампа по этому поводу.