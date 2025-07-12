В США назвали причину пролета АН-124 над Киевом

TWZ: Ан-124 пролетел над Киевом для эвакуации в Лейпциг

Пролет самолета Ан-124 с регистрационным номером UR-82073 над Киевом мог быть вызван эвакуацией в Лейпциг. Такое предположение сделало американское издание TWZ. .

По информации газеты, в Лейпциге расположено представительство компании «Антонов». Аэродром Святошино, с которого взлетел Ан-124, практически не пострадал от атак. Пользователи в Сети предположили, что Судно могло находиться в украинской столице с марта 2021 года. Его перебазирование в Европу связали с необходимостью ремонта или технического обслуживания.

Также издание сообщило, что на аэродроме Святошино находится два относительно исправных самолета Ан-124, об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Planet Labs, сделанные 2 июля.

Российские военные ночью атаковали предприятия ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке. Также удары нанесли по военным аэродромам.

Помимо заводов и аэродромов российская армия ударила по центрам территориального комплектования и пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах, сообщил RT.