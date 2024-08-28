Главнокомандующий украинскими войскам Александр Сырский заплатил большую цену за атаку ВСУ на Курскую область. Об этом заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works .

«Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом <…> Он заплатил за это большую цену», — подчеркнул разведчик.

Как заметил американский разведчик в отставке, сейчас российские бойцы показывают отличные результаты в Донбассе. Риттер предположил, что из-за этого Украина может потерять критически важные территории и объекты.

Сам Сырки во время телемарафон назвал причину нападения ВСУ на российское приграничье. Он заявил, что атакой на Курскую область украинские войска пытались отвлечь ВС РФ от направлений на территории Донецкой Народной Республики. Агентство The Telegraph указало на то, что военная карьера главкома украинских войск зависит от итогов нападения на российский регион.