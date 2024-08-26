Судьбу Сырского связали с результатом атак на Курскую область

Telegraph: главком ВСУ Сырский пытается спасти свою карьеру атакой под Курском

Фото: РИА «Новости»

Военная карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского зависит от итогов атаки на Курскую область. Об этом сообщило агентство The Telegraph.

Авторы материала напомнили, что карьера Сырского началась еще в СССР, только спустя время он начал служить на Украине.

Его решения в боях в Артемовске привели к серьезным потерям в рядах ВСУ. Также украинские войска разгромили под Харьковом, поэтому Сырский пытается реабилитироваться в атаке на Курскую область, подчеркнули в статье.

Журналисты предположили, что судьбу главнокомандующего ВСУ решат в ближайшие недели. При этом недавно Сырский получил новый статус. На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении главкому ВСУ высшего воинского звания сухопутных войск. До этого Сырский являлся генерал-полковником.

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