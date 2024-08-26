Судьбу Сырского связали с результатом атак на Курскую область
Telegraph: главком ВСУ Сырский пытается спасти свою карьеру атакой под Курском
Военная карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского зависит от итогов атаки на Курскую область. Об этом сообщило агентство The Telegraph.
Авторы материала напомнили, что карьера Сырского началась еще в СССР, только спустя время он начал служить на Украине.
Его решения в боях в Артемовске привели к серьезным потерям в рядах ВСУ. Также украинские войска разгромили под Харьковом, поэтому Сырский пытается реабилитироваться в атаке на Курскую область, подчеркнули в статье.
Журналисты предположили, что судьбу главнокомандующего ВСУ решат в ближайшие недели. При этом недавно Сырский получил новый статус. На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении главкому ВСУ высшего воинского звания сухопутных войск. До этого Сырский являлся генерал-полковником.