Сырский сделал признание о нападении на Курскую область
Сырский: нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь ВС России от Покровска
Нападением на Курскую область киевский режим намеревался отвлечь российскую армию от направлений на территории Донецкой Народной Республики. Такое признание сделал главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в эфире всеукраинского телемарафона.
«Отвлечение российских сил от других направлений было одной из задач проведения операции на Курском направлении. Это касается в первую очередь Кураховского и Покровского направлений. Противник это понимает и продолжает сосредотачивать свои усилия», — сказал он.
Во вторник Минобороны РФ сообщало, что за все время действий в приграничных районах Курской области ВСУ лишились более 6,6 тысячи человек живой силы, 423 бронированных машин, 62 бронетранспортеров, 34 боевых машин пехоты и 73 танков.
В ведомстве подчеркивали, что работа по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины продолжится.