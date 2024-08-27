Сырский сделал признание о нападении на Курскую область

Сырский: нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь ВС России от Покровска

Фото: Global Look Press

Нападением на Курскую область киевский режим намеревался отвлечь российскую армию от направлений на территории Донецкой Народной Республики. Такое признание сделал главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в эфире всеукраинского телемарафона.

«Отвлечение российских сил от других направлений было одной из задач проведения операции на Курском направлении. Это касается в первую очередь Кураховского и Покровского направлений. Противник это понимает и продолжает сосредотачивать свои усилия», — сказал он.

Во вторник Минобороны РФ сообщало, что за все время действий в приграничных районах Курской области ВСУ лишились более 6,6 тысячи человек живой силы, 423 бронированных машин, 62 бронетранспортеров, 34 боевых машин пехоты и 73 танков.

В ведомстве подчеркивали, что работа по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины продолжится.

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