Планируемый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «расчистит затор» в украинском урегулировании. Надежду на это выразил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, чьи слова привело РИА «Новости».
По его мнению, у США «в какой-то степени» получилось сократить различия в позициях России и Украины.
Бывший подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис считает, что беседа Путина и Трампа может завершиться невыгодным для Украины соглашением. Последняя окажется перед выбором: пойти на переговоры или продолжить конфликт с риском полного поражения.