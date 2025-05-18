Уиткофф: возможный разговор Путина и Трампа «расчистит затор» в вопросе Украины

Планируемый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «расчистит затор» в украинском урегулировании. Надежду на это выразил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, чьи слова привело РИА «Новости» .

По его мнению, у США «в какой-то степени» получилось сократить различия в позициях России и Украины.

Бывший подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис считает, что беседа Путина и Трампа может завершиться невыгодным для Украины соглашением. Последняя окажется перед выбором: пойти на переговоры или продолжить конфликт с риском полного поражения.

Ранее Трамп заявил, что собирается поговорить с Путиным по телефону в понедельник. Речь пойдет об украинском конфликте.