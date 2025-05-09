В США назвали нелепой идею разрешить украинский конфликт без Путина

Уиткофф: урегулировать конфликт на Украине без Путина нельзя, нелепая идея

Урегулировать украинский конфликт без прямых переговоров с Россией невозможно. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart .

Американо-российский диалог необходим, если Соединенные Штаты действительно стремятся к достижению соглашения, подчеркнул политик.

«Если мы не будем с [Владимиром Путиным] разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения?» — задался вопросом Уиткофф.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что переговоры с Украиной могут начаться в ближайшее время, если последняя решит серьезные проблемы конфликта. Речь идет об устранении причин, которые послужили началу противостояния.