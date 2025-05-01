Зампостпреда при ООН Полянский: переговоры с Украиной скоро могут начаться

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться в ближайшее время, если Киев решит серьезные проблемы конфликта. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро», — подчеркнул Полянский.

В ходе встречи с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом президент России Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий.

Ранее американские власти выразили готовность пойти навстречу и частично принять территориальные требования России в рамках урегулирования конфликта на Украине. США не намерены выходить из переговорного процесса. При этом администрация американского лидера Дональда Трампа осознает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные усилия и затянуть конфликт.