Первый истребитель F-16 уничтожили в зоне СВО

WSJ: ВСУ потеряли первый переданный Западом истребитель F-16

United States Air Force
Фото: United States Air Force

Вооруженные силы Украины потеряли переданный американский истребитель F-16. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Украинский истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник, всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл на Украину», — отметили в сообщении.

Журналисты уточнили, что боевой самолет не сбили, но он упал во время ракетного обстрела. Вероятно, причиной крушения стала ошибка пилота.

Авторы материала добавили, что на Украине не подтвердили факт потери истребителя. Также комментариев не дал и Пентагон.

Ранее стало известно о гибели в зоне спецоперации летчика 204-й бригады тактической авиации ВСУ Алексея Меся. Подполковник проходил обучение на истребителях F-16 в США. Месь погиб во время ракетной атаки ВС РФ на военные объекты Ивано-Франковской области.

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