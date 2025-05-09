Россия не может ожидать, что ей отдадут подконтрольные Украине территории. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News .

«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые даже не перешли под ее контроль», — подчеркнул американский политик.

По его словам, Россия в рамках урегулирования конфликта «просит слишком многого» и ей, возможно, придется пойти на уступки. США считают, что Украина должна остаться суверенным государством.

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее заявил, что на Украине никогда не признают потерю территорий. При этом киевский режим осознает, что некоторые вопросы требуют обсуждения за столом переговоров.