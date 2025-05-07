Ермак назвал главное условие для начала переговоров с Россией

Украина готова к переговорам только после полноценного прекращения огня. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщило «РБК-Украина».

«Это позиция Украины, США и европейских друзей. Наши красные линии — Конституция, международное право и Устав ООН», — сказал он.

Ермак отметил, что на Украине никогда не признают потерю территорий. При этом киевский режим понимает, что некоторые вопросы требуют обсуждения за столом переговоров.

Зеленский, в свою очередь, своими заявлениями пытается снять с себя ответственность за возможные переговоры с Россией. По его словам, прекращение огня как первый шаг к перемирию является сложным вопросом.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил, что однажды выйдет из переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что одна из конфликтующих сторон ведет себя глупо.