Ермак назвал главное условие для начала переговоров с Россией
Ермак: Украина готова начать переговоры после прекращения огня
Украина готова к переговорам только после полноценного прекращения огня. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщило «РБК-Украина».
«Это позиция Украины, США и европейских друзей. Наши красные линии — Конституция, международное право и Устав ООН», — сказал он.
Ермак отметил, что на Украине никогда не признают потерю территорий. При этом киевский режим понимает, что некоторые вопросы требуют обсуждения за столом переговоров.
Зеленский, в свою очередь, своими заявлениями пытается снять с себя ответственность за возможные переговоры с Россией. По его словам, прекращение огня как первый шаг к перемирию является сложным вопросом.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил, что однажды выйдет из переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что одна из конфликтующих сторон ведет себя глупо.