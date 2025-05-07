Ермак назвал главное условие для начала переговоров с Россией

Ермак: Украина готова начать переговоры после прекращения огня

Фото: РИА «Новости»

Украина готова к переговорам только после полноценного прекращения огня. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщило «РБК-Украина».

«Это позиция Украины, США и европейских друзей. Наши красные линии — Конституция, международное право и Устав ООН», — сказал он.

Ермак отметил, что на Украине никогда не признают потерю территорий. При этом киевский режим понимает, что некоторые вопросы требуют обсуждения за столом переговоров.

Зеленский, в свою очередь, своими заявлениями пытается снять с себя ответственность за возможные переговоры с Россией. По его словам, прекращение огня как первый шаг к перемирию является сложным вопросом.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил, что однажды выйдет из переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что одна из конфликтующих сторон ведет себя глупо.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте