В США дали совет Украине, как спасти страну

Украина должна изолировать Зеленского и создать коалиционное правительство для переговоров с Россией, чтобы выйти из вооруженного конфликта. Об этом написал экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy .

По его словам, массированные бомбардировки на территории страны и наступление российской армии говорят о скором «конце игры». Он настанет, если Украина не найдет выход из сложившейся на фронте и в политике ситуации.

«Одним из решений является превращение Украины в гибкого игрока, то есть изоляция Зеленского. Лучший способ сделать это — коалиционное правительство, которое возьмет на себя бремя переговоров с Россией», — предложил он.

Брайен отметил что проблема Украины не только в ее президенте, но и в том, что в войсках не хватает людей и снаряжения. Из-за этого страна стремительно теряет территории. У русских же в рукавах остается «несколько тузов».

По его словам, президенту США Дональду Трампу нужны инструменты, для «торговли» с Россией. Начать можно с сигнала о принятии Стамбульского соглашения, достигнутого в 2022 году.

Ранее стало известно, что Вооруженные Силы России применили рекордное количество снарядов и БПЛА при массированной атаке по украинским объектам — 539 единиц боеприпасов и 478 беспилотников. Основной удар пришелся на Киев.