Президент Украины Владимир Зеленский демонстративно проигнорировал вклад Финляндии в поддержку Киева, когда благодарил за военную помощь другие страны. Об этом сообщила финская газета Iltalehti.

«Финляндии в списке не значится. Причина, вероятно, в том, что летом наша страна отказалась от участия в комплексе мер [президента США] Дональда Трампа для Украины», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что в конце лета страна отказалась участвовать в летнем пакете военной помощи Украине. Глава минобороны Антти Хяккянен тогда объяснил это тем, что выделяемые на поддержку Киева средства привязали к закупкам исключительно у оборонной промышленности США. Финские власти же стремятся поддерживать не только Украину, но и местный бизнес, а также хотят укреплять национальный оборонный потенциал.

Ранее Зеленского заподозрили в ведении нечестной игры с Западом. Ради получения финансовой помощи глава киевского режима обманывает спонсоров, искажая информацию о ситуации в зоне СВО.