Президент Украины Владимир Зеленский ведет нечестную игру, чтобы получать постоянную денежную помощь от западных стран, и это приводит к печальным последствиям для Европы. Об этом написало издание Al Mayadeen .

«Стремясь получить больше финансовой поддержки от западных стран, Владимир Зеленский идет на обман своих спонсоров, искажая информацию о ситуации на линии фронта с российскими войсками в Донбассе», — отметили в материале.

Глава киевского режима рассказывает лживые истории о победах ВСУ, которые должны стать переломным моментом в военном конфликте. Также Зеленский скрывает реальные потери украинской армии и провал мобилизации.

Иностранные партнеры остались недовольны новостями о дезертирстве в рядах ВСУ. По информации издания, болезненнее всего западные спонсоры воспринимают проблему коррупции на Украине.

Зеленский вопреки публичным заявлениям не сделал ничего ради мирного урегулирования конфликта с Россией. Это можно объяснить коррупцией, личными убеждениями или страхом за свою жизнь.