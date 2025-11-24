Пушков: СВО может закончиться в 2026 году на условиях России

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что специальная военная операция может завершиться в 2026 году на условиях России. Такое заявление он сделал на лекции для участников программы «Герои Прикамья» в Пермском филиале Президентской академии.

«Считаю, что 2026 год может стать годом окончания СВО на условиях России», — процитировал Ura.ru.

Он отметил, что, согласно последним данным опроса, 80% украинцев выступают за скорейшее завершение конфликта. Люди понимают, что грядущая зима будет сложной, так как российская армия систематически атакует энергетическую инфраструктуру.

Также украинское население обеспокоено коррупционным скандалом, который подрывает доверие к власти.

«И есть вот этот диссонанс между жертвами, которые должны нести граждане Украины из-за войны, и тем, что руководящие структуры никаких жертв не приносят, наоборот, они набивают все карманы и мечтают в последний момент убежать», — добавил сенатор.

Пушков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит политику двойных стандартов, осторожно противодействуя инициативам президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта. По его словам, намечается интересное развитие событий вокруг тайного обсуждения ключевых пунктов плана Трампа.

Американский план по урегулированию конфликта, включающий 28 пунктов, претерпел изменения после переговоров между делегациями США и Украины. Его текущая версия отличается от первоначальной.