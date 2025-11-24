NYT: рабочий план США по Украине изменился по итогам переговоров в Женеве

Американский план по урегулированию конфликта, состоящий из 28 пунктов, изменился после переговоров делегатов из США и Украины. Его рабочий вариант отличается от первоначальной версии, сообщила газета The New York Times со ссылкой на западного чиновника.

По словам чиновника, изменения внесли после обсуждения документа украинскими и американскими делегатами. При этом издание не уточнило, какие именно пункты плана скорректировали.

Первоначальную версию документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В нем говорилось, что численность ВСУ ограничат до 600 тысяч человек, на Украине не будет войск альянса, а в Польше — натовских истребителей. Крым, Донецк и Луганск признавались де-факто российскими территориями.

Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, по каким причинам президент Украины Владимир Зеленский избегает вопросов относительного мирного плана США.