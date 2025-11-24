Пушков объяснил, почему Зеленский не комментирует мирный план Трампа
Пушков: Зеленский по наказу Европы тихо сопротивляется мирному плану Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский продолжит вести двойную игру, тихо сопротивляясь инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Таким мнением поделился в Telegram-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
По его словам, намечается интересное развитие событий вокруг тайного обсуждения ключевых пунктов мирного плана Трампа с украинскими делегатами в Женеве. В Киеве уже дали понять, что документ в нынешнем виде им не подходит, что наводит на разные мысли.
Во-первых, Зеленский продолжит торговаться по поводу условий плана. Во-вторых, европейские союзники Киева поддержали его, призвав тихо сопротивляться главе Белого дома до момента, пока они не выдвинут разработанный ими альтернативный план.
В-третьих, глава СНБО Рустем Умеров, предварительно согласившийся на ограничение численности ВСУ, превысил свои полномочия на переговорах, чтобы понравиться делегации США. Вероятно, почувствовал, что игра подходит к концу.
Пушков добавил, что Зеленский мечется между ЕС и Трампом, пытаясь и мирный план сорвать, и при этом не разозлить лидера США.
«У Зеленского есть официальная позиция для Украины — „никаких уступок“, и другая позиция — для США, которую он не хочет афишировать, опасаясь, что это еще больше снизит его поддержку внутри страны, уже резко ослабленную коррупционным скандалом», — считает сенатор.
Ранее журналист Питер Хитчерс заявил, что европейцы отвергли мирный план США из желания насолить России.