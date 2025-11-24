Пушков объяснил, почему Зеленский не комментирует мирный план Трампа

По его словам, намечается интересное развитие событий вокруг тайного обсуждения ключевых пунктов мирного плана Трампа с украинскими делегатами в Женеве. В Киеве уже дали понять, что документ в нынешнем виде им не подходит, что наводит на разные мысли.

Во-первых, Зеленский продолжит торговаться по поводу условий плана. Во-вторых, европейские союзники Киева поддержали его, призвав тихо сопротивляться главе Белого дома до момента, пока они не выдвинут разработанный ими альтернативный план.

В-третьих, глава СНБО Рустем Умеров, предварительно согласившийся на ограничение численности ВСУ, превысил свои полномочия на переговорах, чтобы понравиться делегации США. Вероятно, почувствовал, что игра подходит к концу.

Пушков добавил, что Зеленский мечется между ЕС и Трампом, пытаясь и мирный план сорвать, и при этом не разозлить лидера США.

«У Зеленского есть официальная позиция для Украины — „никаких уступок“, и другая позиция — для США, которую он не хочет афишировать, опасаясь, что это еще больше снизит его поддержку внутри страны, уже резко ослабленную коррупционным скандалом», — считает сенатор.

Ранее журналист Питер Хитчерс заявил, что европейцы отвергли мирный план США из желания насолить России.