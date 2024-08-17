Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков рассказал, что Россия удивила украинских военных порядком и хорошими дорогами. Об этом он сообщил изданию NEWS.ru .

Сенатор отметил, что власти Украины убеждают население, что россияне якобы воруют электрические чайники и унитазы, но после вторжения в Курскую область украинцы поняли, как обстоят дела на самом деле. Состояние курских дорог удивило даже иностранных журналистов, которые сравнили их с дорожным покрытием в той же Сумской области.

«Они видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — подчеркнул Цеков.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против иностранных журналистов, которые незаконно пересекли границу и вели съемку в Курской области.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 3160 человек личного состава с начала боевых действий на территории Курской области.