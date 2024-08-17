Потери ВСУ в Курской области превысили три тысячи человек

Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области 3160 боевиков, из них 300 — за сутки

Украинские боевики с начала вторжения в Курскую область потеряли до 3160 человек личного состава, из которых до 300 пришлось на последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что в ходе боев за минувшие сутки украинские боевики в результате неудачных боевых действий, а также от ударов российских войск потеряли три танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей. Также ВСУ не досчитались до 300 человек личного состава.

Всего с начала боевых действий на территории Курской области украинские военные лишились 3160 бойцов и потеряли 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей.

Удары российской авиации, артиллерии и ракет уничтожили пять установок зенитно ракетных комплексов, шесть установок реактивных систем залпового огня, в их числе три HIMARS, а также 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявил о круглосуточных попытках ВСУ прорваться на территорию Курской области. Он подчеркнул, что по все заканчивалось полным уничтожение личного состава войск противника и сжиганием его бронетехники.