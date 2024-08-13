В Совфеде предостерегли Запад от разрешения бить вглубь России

Разрешение Украине бить вглубь российской территории из оружия стран НАТО станет чреватым для самого Запада, Россия обязательно даст ответ. Об этом заявил РИА «Новости» член Совета Федерации Сергей Цеков.

«Если Запад пойдет на поводу у [Владимира] Зеленского и разрешит наносить удары своим оружием вглубь России, то это решение будет для них чревато, так как будет расценено как объявление нам войны», — предупредил сенатор.

Накануне Следственный комитет сообщил, что на местах боев в Курской области нашли оружие и технику, переданные Украине странами НАТО.

Зеленский отмечал, что Украина готова выполнить любые требования союзников, чтобы получить разрешение применять западное оружие для ударов по России.