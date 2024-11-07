В Совфеде оценили план Трампа по достижению мира на Украине

Россия не имеет перед США никаких обязательств и не считает необходимым принимать участие в реализации плана по прекращению конфликта на Украине победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что изучить предложения нового американского лидера можно, но окончательное решение российские власти примут, исходя из своих интересов.

«Надо помнить, что на дворе XXI век и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию. Мы — уважающая себя держава, и будем принимать те решения, которые считаем нужными», — заявил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что не выступает против мира, но считает идею замороженного конфликта с Украиной не самой удачной. Он пояснил, что новый эксцесс может возникнуть и через 20 лет. Поэтому такой ситуации хотелось бы избежать.

«Наши задачи определил наш Верховный главнокомандующий, <…> мы должны их выполнить, и они очень быстро будут достигнуты, если Трамп не будет, как его предшественник, поставлять вооружения на Украину», — добавил Джабаров.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в команде Трампа сообщила подробности плана по прекращению конфликта на Украине. Собеседники журналистов заявили, что речь идет о «корейском сценарии» с заморозкой конфликта на линии боевого соприкосновения и созданием демилитаризованной зоны. Украину обяжут отказаться от вступления в НАТО, но передадут новое американское оружие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикация американских журналистов носит достаточно абстрактный и обезличенный характер. Он усомнился, что именно такую инициативу готовит команда Трампа.