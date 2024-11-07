В Кремле назвали опубликованный в WSJ план Трампа по урегулированию абстрактным

План команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию, опубликованный в The Wall Street Journal, слишком обезличен и абстрактен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».
«Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине», — добавил он.
По данным издания, Трамп хочет предложить заморозку конфликта по имеющейся линии фронта и создание вдоль нее демилитаризованной зоны, при этом Украина в обмен на современное вооружение должна будет отказаться от вступления в НАТО.