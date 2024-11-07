В Кремле назвали опубликованный в WSJ план Трампа по урегулированию абстрактным

Песков: в статье WSJ о плане Трампа по урегулированию на Украине все обезличено

План команды избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию, опубликованный в The Wall Street Journal, слишком обезличен и абстрактен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине», — добавил он.

По данным издания, Трамп хочет предложить заморозку конфликта по имеющейся линии фронта и создание вдоль нее демилитаризованной зоны, при этом Украина в обмен на современное вооружение должна будет отказаться от вступления в НАТО.

Как сообщило Politico, уходящая в отставку администрация Джо Байдена экстренно готовит последний пакет военной помощи для Украины на шесть миллиардов долларов.