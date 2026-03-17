В Сочи загудели сирены, аэропорт ограничил прием и выпуск самолетов

В Сочи объявили воздушную тревогу, сирены гудели трижды за вечер. Об опасности атаки БПЛА сообщил в телеграм-канале мэр южного курорта Андрей Прошутин.

«Если вы находитесь дома: не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — предупредил глава города.

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В пресс-службе Росавиации отметили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

За семь часов российские зенитчики перехватили или уничтожили 35 украинских беспилотников, 25 из них — над территорией Краснодарского края. За сутки российские системы ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 421 беспилотник ВСУ.