Силы ПВО сбили за семь часов 35 беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 35 беспилотников над различными регионами России. Об этом сообщило Минобороны .

По данным ведомства, наибольшее число дронов — 25 — сбили над территорией Краснодарского края. Еще по два беспилотника уничтожили над Крымом и Белгородской областью, а также над акваторией Черного моря.

По одному БПЛА ликвидировали над Азовским морем, а также над Брянской, Курской областями и Ставропольским краем.

Все беспилотники перехватили в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении семи управляемых авиабомб и 421 беспилотника ВСУ за сутки.