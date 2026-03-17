Средства ПВО сбили семь авиабомб и 421 беспилотник ВСУ

За сутки российские средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 421 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказали в ведомстве.

Всего с начала специальной военной операции уничтожили: 955 самолетов и вертолетов, 124 415 беспилотников, 652 ЗРК и 28 305 танков и боевых бронированных машин.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 украинских беспилотников за два часа утром 17 марта.

Ранее российские бойцы «Севера» взяли под контроль село Сопыч в Сумской области. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Каленики в Донецкой Народной Республике.