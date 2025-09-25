В Сочи временно ограничили доступ к пляжам после атак БЭК

Доступ туристов и местных жителей к пляжам Сочи ограничили до конца первой половины 25 сентября после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Градоначальник отметил, что опасность по БЭК в Сочи и ФТ «Сириус» сняли, но не стоит терять бдительность. Пока следует воздержаться от посещения пляжей.

«Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете», — объяснил он.

Прошунин подчеркнул, что вопросы безопасности превыше всего.

Ранее в Краснодарском крае объявили угрозу атаки беспилотников. В Сочи эвакуировали отдыхающих с пляжей. В Новороссийске при атаке украинских дронов погибли два человека и еще шесть госпитализировали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.