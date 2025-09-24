По всему Краснодарскому краю объявили беспилотную опасность

Днем 24 сентября на всей территории Краснодарского края объявили об угрозе атак беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие, не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов и по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна.

Тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход и там дожидаться отбоя угрозы.

В Сочи начали эвакуировать отдыхающих на пляже людей. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«В данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения», — написал он.

Ранее стало известно, что в Новороссийске ввели режим ЧС из-за атаки украинских дронов. Пострадали как минимум восемь человек, погибли двое.